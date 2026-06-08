Гильермо Очоа высказался об участии в своём шестом чемпионате мира

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа в соцсетях опубликовал пост в честь будущего участия в чемпионате мира — 2026. Ближайшее мировое первенство станет шестым для мексиканца.

«Заключительный этап пути. Чемпионат мира — 2026», — сказано в публикации Очоа.

Всего в активе вратаря 153 игры в составе национальной команды, в которых он пропустил 154 мяча, всухую он отыграл 63 раза. Ранее ни один футболист не участвовал в шести розыгрышах ЧМ. По пять участий также у португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, которые тоже поедут на ЧМ-2026.

На групповом этапе турнира Мексика сыграет с ЮАР, Южной Кореей и Чехией.