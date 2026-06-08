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Аленичев рассказал, считает ли своей заслугой чемпионство «Спартака» в сезоне-2016/2017

Аленичев рассказал, считает ли своей заслугой чемпионство «Спартака» в сезоне-2016/2017
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, считает ли своей заслугой победу красно-белых в чемпионате России сезона-2016/2017.

«Ну, наверное, какая-то часть всё-таки была. Всё-аки я собрал эту команду вместе со своими помощниками, готовили эту команду во время предсезонной подготовки. Так получилось, что после 1-го тура, несмотря на то что «Спартак» уже был на первом месте, наши пути разошлись.

Конечно, я переживал за команду, очень приятно было. Наверное, это сюрприз был для многих, что команда провела безумный, в первую очередь в эмоциональном плане, сезон. Ощущение феноменального праздника», — сказал Аленичев в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Дмитрий Аленичев покинул пост главного тренера «Спартака» 5 августа 2016 года. Решение об уходе было принято по инициативе самого тренера. Совет директоров клуба удовлетворил его заявление. На тот момент «Спартак» занимал первое место в турнирной таблице после первого сыгранного тура, в котором красно-белые разгромили тульский «Арсенал» (4:0).

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