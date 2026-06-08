Заур Тедеев заявил, что готов рассматривать предложения из РПЛ и Первой лиги

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев, недавно покинувший пост в тольяттинском клубе, заявил, что готов рассматривать предложения как из Мир Российской Премьер-Лиги, так и из Лиги Pari (Первой лиги).

— У меня есть понимание относительно ближайшего будущего. Сейчас надо ещё немножко перезагрузиться, отдохнуть. Если будут важные и достойные предложения, которые будут устраивать и клуб, и меня, я обязательно буду их рассматривать.

— Вас устроит только предложение из Премьер-Лиги?

— Да нет, почему же? Не только. Если у команды системный подход к развитию футболистов, есть условия для выхода в РПЛ, это будет мне интересно, — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

17 мая 2026 года футбольный клуб «Акрон» объявил об уходе Заура Тедеева с поста главного тренера команды.