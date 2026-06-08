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Заур Тедеев оставил пожелание новому главному тренеру «Акрона» Благоевичу

Заур Тедеев оставил пожелание новому главному тренеру «Акрона» Благоевичу
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Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев оставил пожелание новому наставнику тольяттинской команды Срджану Благоевичу.

«Могу пожелать только успехов Срджану Благоевичу, добиться максимального результата. «Акрон» за последние годы сделал серьёзные, звонкие шаги в российском футболе. Удачи ему, буду переживать и болеть за команду!» — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Последним местом работы 53-летнего сербского специалиста оставался «Партизан». Под его руководством команда провела 11 матчей, одержала пять побед, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

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