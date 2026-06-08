Скончался бывший игрок «Мидлсбро» Энтони Рентон в возрасте 27 лет

Бывший защитник «Мидлсбро» Энтони Рентон скончался в возрасте 27 лет. Об этом сообщила клубная академия на официальной странице в социальной сети X. Уточняется, что смерть произошла в минувшие выходные после долгой борьбы с лейкемией, диагноз которой был поставлен в 2017 году.

Рентон прошёл все этапы молодёжной системы «Мидлсбро» и подписал свой первый профессиональный контракт. Однако из-за болезни ему не удалось сыграть ни одного матча за основную команду. Клуб выразил соболезнования и поддержку семье Рентона.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине нашего бывшего воспитанника академии Энтони Рентона.

Энтони был по-настоящему вдохновляющей личностью: почти девять лет он мужественно боролся с лейкемией — и болезнь так и не смогла ослабить его любовь к футболу. Перспективный защитник, Энтони только недавно подписал свой первый профессиональный контракт с «Боро», когда в июле 2017 года у него диагностировали лейкемию. Несмотря на многочисленные трудности и неудачи, с которыми он столкнулся из‑за болезни, Энтони оставался источником позитива.

В последние годы он много занимался тренерской работой, в том числе в нашей академии. Его преданность делу поддержки молодых футболистов — в их развитии как на поле, так и за его пределами — навсегда останется в памяти. Он оставил значимый след в жизни многих детей и их семей на Тиссайде. За свой вклад Энтони заслуженно стал первым обладателем награды MFC Academy Alumni Award — её вручили в марте 2026 года.

Энтони мирно ушёл из жизни на выходных в возрасте 27 лет. В это тяжёлое время наши мысли — с семьёй и друзьями Энтони», — говорится в сообщении клуба.