Виталий Миколенко продлил контракт с «Эвертоном»

Английский «Эвертон» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Виталием Миколенко.

Срок действия нового трудового договора футболиста с «ирисками» рассчитан до лета 2029 года. Игрок выступает за команду из Ливерпуля с января 2022 года. К этому моменту он провёл за «Эвертон» 158 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет € 25 млн. Миколенко является воспитанником киевского «Динамо», в системе которого он находился с 2012 по 2022 год.

По итогам прошлого сезона АПЛ «Эвертон» занял 13-е место в турнирной таблице.