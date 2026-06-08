«Долгое путешествие». Тренер Тринидада и Тобаго — о пути в Калининград на матч с Россией

Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг высказался о предстоящем товарищеском матче с Россией и поделился впечатлениями от поездки в Калининград. Игра пройдёт завтра, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

«Для нас это будет серьёзная игра. Понимаем, что российская команда сильная. В сентябре у нас домашние матчи, и это будет хорошей тренировкой перед ними.

Дорога до Калининграда была длинной. Из Нью-Йорка в Турцию, оттуда — в Москву и потом уже в Калининград. Это было долгое путешествие», — передаёт слова Кинга корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.