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«Долгое путешествие». Тренер Тринидада и Тобаго — о пути в Калининград на матч с Россией

«Долгое путешествие». Тренер Тринидада и Тобаго — о пути в Калининград на матч с Россией
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Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг высказался о предстоящем товарищеском матче с Россией и поделился впечатлениями от поездки в Калининград. Игра пройдёт завтра, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для нас это будет серьёзная игра. Понимаем, что российская команда сильная. В сентябре у нас домашние матчи, и это будет хорошей тренировкой перед ними.

Дорога до Калининграда была длинной. Из Нью-Йорка в Турцию, оттуда — в Москву и потом уже в Калининград. Это было долгое путешествие», — передаёт слова Кинга корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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