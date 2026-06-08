Тренер сборной Тринидада и Тобаго высказался о предстоящем матче с Россией
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Тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг высказался о предстоящем матче своей команды со сборной России. Игра пройдёт во вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«Мы анализировали игру сборной России. Отметили нападающих — играют с физическом контактом. Играть будет тяжело, но надеемся, что за счёт оборонительной тактики сможем провести игру достойно», — передаёт слова Кинга корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
5 июня сборная России обыграла в товарищеской встрече команду Буркина-Фасо со счётом 3:0, а 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили национальной команде Египта (0:1).
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