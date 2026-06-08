Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Тринидада и Тобаго высказался о предстоящем матче с Россией

Тренер сборной Тринидада и Тобаго высказался о предстоящем матче с Россией
Комментарии

Тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг высказался о предстоящем матче своей команды со сборной России. Игра пройдёт во вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы анализировали игру сборной России. Отметили нападающих — играют с физическом контактом. Играть будет тяжело, но надеемся, что за счёт оборонительной тактики сможем провести игру достойно», — передаёт слова Кинга корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

5 июня сборная России обыграла в товарищеской встрече команду Буркина-Фасо со счётом 3:0, а 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили национальной команде Египта (0:1).

Материалы по теме
Защитник сборной России Вахания рассказал, что знает о команде Тринидада и Тобаго
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android