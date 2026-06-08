Тренер сборной Тринидада и Тобаго высказался о предстоящем матче с Россией

Тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг высказался о предстоящем матче своей команды со сборной России. Игра пройдёт во вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Мы анализировали игру сборной России. Отметили нападающих — играют с физическом контактом. Играть будет тяжело, но надеемся, что за счёт оборонительной тактики сможем провести игру достойно», — передаёт слова Кинга корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

5 июня сборная России обыграла в товарищеской встрече команду Буркина-Фасо со счётом 3:0, а 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили национальной команде Египта (0:1).