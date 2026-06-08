В сборной Тринидада и Тобаго рассказали, почему Гарсия из «Спартака» не сыграет с Россией

Тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг ответил, почему нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия не примет участия в товарищеском матче с национальной командой России, который состоится 9 июня.

«У Ливая Гарсии возникли семейные проблемы, и он не смог приехать. Не знаю, будут ли наши болельщики на матче. Знаем, что у него есть фанаты. Они будут его поддерживать в любых ситуациях», — передаёт слова Кинга корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В минувшем сезоне Гарсия провёл в составе «Спартака» 33 матча во всех турнирах, забив семь голов и отдав три результативных паса. Красно-белые заняли четвёртое место в Мир РПЛ.