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В сборной Тринидада и Тобаго рассказали, почему Гарсия из «Спартака» не сыграет с Россией

В сборной Тринидада и Тобаго рассказали, почему Гарсия из «Спартака» не сыграет с Россией
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Тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг ответил, почему нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия не примет участия в товарищеском матче с национальной командой России, который состоится 9 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У Ливая Гарсии возникли семейные проблемы, и он не смог приехать. Не знаю, будут ли наши болельщики на матче. Знаем, что у него есть фанаты. Они будут его поддерживать в любых ситуациях», — передаёт слова Кинга корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В минувшем сезоне Гарсия провёл в составе «Спартака» 33 матча во всех турнирах, забив семь голов и отдав три результативных паса. Красно-белые заняли четвёртое место в Мир РПЛ.

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