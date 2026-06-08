Более 4,5 млн зрителей посмотрели финал Лиги чемпионов в Okko

Финал Лиги чемпионов — 2025/2026 в Okko посмотрели более 4,5 млн зрителей – это на 65% выше показателя прошлого года. Матч между «Арсеналом» и «ПСЖ» стал самым популярным футбольным событием в истории сервиса.

Матч также обеспечил рекордный приток аудитории в Okko – в день финала активная клиентская база сервиса увеличилась более чем на 400 тысяч подписчиков. Для трансляции матча была задействована собственная OkkoCDN, обеспечившая пиковую раздачу в 7,8 Тбит/с. При подключении внешних CDN-провайдеров совокупный трафик сервиса превысил 10 Тбит/с.

К решающему матчу главного футбольного еврокубка Okko организовал масштабный двухдневный марафон эфиров, трансляция которого велась параллельно из Будапешта и Москвы. Программа для зрителей включала: спецпроекты, посвящённые городу проведения матча, истории турнира и финалистов, прямые включения со стадиона, интервью и аналитические блоки. Проект объединил известных экспертов и звёзд: к обсуждению присоединились Фабио Капелло, Йенс Леманн, Юрий Сёмин, Станислав Черчесов и Виктор Гончаренко, а также актёры Никита Ефремов и Александр Петров.

В Москве финал Лиги чемпионов также транслировали на большом экране в рамках специального мероприятия «Прайм Стадиван». Тысячи болельщиков собрались на волейбольной арене «Динамо», чтобы посмотреть матч вместе со спортивными экспертами и звёздами. Вечер украсили своим присутствием многие известные гости, включая Дмитрия Сычёва, Александра Кокорина и Дмитрия Булыкина, а также артистов Анну Седокову, Яну Чурикову, Дмитрия Чеботарёва и Елизавету Климову.

Всего в сезоне-2025/2026 количество коммерческих партнёров спортивного направления Okko выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущим сезоном и превысило 15 брендов.

«Ещё несколько лет назад многие сомневались, что зрители будут смотреть крупнейшие спортивные события в стриминге. Сегодня для миллионов зрителей Okko стал такой же привычной площадкой для просмотра спорта, как и телевидение. Финал Лиги чемпионов показал, что зрителям важны не только эксклюзивные трансляции, но и качество картинки, удобство сервиса, дополнительные студии, аналитика и контент вокруг матча. Именно сочетание этих факторов позволяет нам привлекать новую аудиторию и удерживать интерес болельщиков на протяжении всего сезона», – отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

Подробнее о показе финала Лиги чемпионов рассказал CTO Okko Иван Карев: «В момент начала финала мы обслуживали более миллиона авторизаций и дальше обеспечивали трансляцию на несколько миллионов устройств. Okko много лет последовательно инвестировал в развитие собственной инфраструктуры, поэтому сервис смог гарантировать зрителям стабильный доступ к трансляции и максимальное качество изображения даже при рекордной нагрузке».