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Тренер сборной Тринидада и Тобаго ответил, общался ли с Карпиным перед матчем с Россией

Тренер сборной Тринидада и Тобаго ответил, общался ли с Карпиным перед матчем с Россией
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Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг ответил на вопрос о контактах с главным тренером сборной России Валерием Карпиным перед очной встречей команд.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не было возможности пообщаться с Карпиным, но я скоро найду её», — передаёт слова Кинга корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Игра запланирована на вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени. 5 июня сборная России одержала победу над Буркина-Фасо со счётом 3:0 в товарищеском матче, который прошёл на стадионе «Волгоград Арена».

Сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи, так как с 2022 года отстранена от международных соревнований ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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