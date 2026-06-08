Тренер сборной Тринидада и Тобаго ответил, общался ли с Карпиным перед матчем с Россией

Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг ответил на вопрос о контактах с главным тренером сборной России Валерием Карпиным перед очной встречей команд.

«Не было возможности пообщаться с Карпиным, но я скоро найду её», — передаёт слова Кинга корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Игра запланирована на вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени. 5 июня сборная России одержала победу над Буркина-Фасо со счётом 3:0 в товарищеском матче, который прошёл на стадионе «Волгоград Арена».

Сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи, так как с 2022 года отстранена от международных соревнований ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.