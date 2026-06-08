Эриксен, потерявший сознание во время матча Дании с Украиной, выступил с заявлением

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен выступил с заявлением после ситуации с потерей сознания, произошедшей во время товарищеского матча скандинавской команды с Украиной. Футболист упал в обморок, после чего матч был прерван на 75-й минуте при счёте 2:1 в пользу хозяев.

«Я хочу сообщить всем, что чувствую себя хорошо и уже нахожусь дома с семьёй. Как вы можете себе представить, разряд ИКД [имплантируемого кардиовертера-дефибриллятора] стал серьёзным потрясением как для меня, так и для моих близких, но я хочу всех успокоить: эта ситуация отличалась от того, что произошло в 2021 году. Я чувствую себя отлично, и моё восстановление уже началось.

Помимо искренней благодарности за поддержку и помощь всем игрокам и медицинской бригаде на поле, я также невероятно благодарен врачам, которые на протяжении многих лет заботились обо мне и моём сердце. Благодаря их профессионализму мой ИКД сделал именно то, для чего он и был предназначен — защитил меня в нужный момент.

Сейчас я полностью сосредоточен на восстановлении, времени с семьёй, предстоящем отпуске и играх в футбол со своими детьми», — написал Эриксен на своей странице в социальной сети.

В июне 2021 года у Эриксена случилась остановка сердца во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии. После этого инцидента футболисту был установлен кардиостимулятор.