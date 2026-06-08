В сборной Тринидада и Тобаго рассказали, что общались с Гренадой перед матчем с Россией
Поделиться
В пресс-службе сборной Тринидада и Тобаго рассказали, что общались с Гренадой перед матчем с Россией. Товарищеский матч между подопечными Валерия Карпина и командой Тринидада и Тобаго пройдёт во вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Перед тем как сюда приехать, мы общались с коллегами из Гренады. Им понравился матч с Россией. Эта игра даст нам возможности. Мы готовы играть с сильными командами, чтобы улучшаться. Мы готовы к игре», — передаёт слова пресс-службы сборной Тринидада и Тобаго корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Подопечные Валери Карпина встречались с Гренадой 19 марта 2025 года. В этой встрече сборная России разгромила соперника со счётом 5:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16' 2:0 Адамов – 42' 3:0 Дзюба – 43' 4:0 Фомин – 53' 5:0 Бакаев – 60'
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июня 2026
-
19:21
-
19:15
-
19:11
-
19:10
-
19:10
-
19:07
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
18:59
-
18:59
-
18:57
-
18:52
-
18:51
-
18:45
-
18:45
-
18:43
-
18:30
-
18:29
-
18:29
-
18:23
-
18:10
-
18:10
-
18:00
-
17:59
-
17:55
-
17:53
-
17:48
-
17:48
-
17:37
-
17:28
-
17:23
-
17:21
-
17:15
-
17:08