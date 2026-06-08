Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В сборной Тринидада и Тобаго рассказали, что общались с Гренадой перед матчем с Россией

В сборной Тринидада и Тобаго рассказали, что общались с Гренадой перед матчем с Россией
Комментарии

В пресс-службе сборной Тринидада и Тобаго рассказали, что общались с Гренадой перед матчем с Россией. Товарищеский матч между подопечными Валерия Карпина и командой Тринидада и Тобаго пройдёт во вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Перед тем как сюда приехать, мы общались с коллегами из Гренады. Им понравился матч с Россией. Эта игра даст нам возможности. Мы готовы играть с сильными командами, чтобы улучшаться. Мы готовы к игре», — передаёт слова пресс-службы сборной Тринидада и Тобаго корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Подопечные Валери Карпина встречались с Гренадой 19 марта 2025 года. В этой встрече сборная России разгромила соперника со счётом 5:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    
Материалы по теме
Тренер сборной Тринидада и Тобаго ответил, общался ли с Карпиным перед матчем с Россией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android