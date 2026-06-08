В сборной Тринидада и Тобаго рассказали, что общались с Гренадой перед матчем с Россией

В пресс-службе сборной Тринидада и Тобаго рассказали, что общались с Гренадой перед матчем с Россией. Товарищеский матч между подопечными Валерия Карпина и командой Тринидада и Тобаго пройдёт во вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Перед тем как сюда приехать, мы общались с коллегами из Гренады. Им понравился матч с Россией. Эта игра даст нам возможности. Мы готовы играть с сильными командами, чтобы улучшаться. Мы готовы к игре», — передаёт слова пресс-службы сборной Тринидада и Тобаго корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Подопечные Валери Карпина встречались с Гренадой 19 марта 2025 года. В этой встрече сборная России разгромила соперника со счётом 5:0.