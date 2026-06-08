Умер 34-летний экс-футболист итальянских и французских клубов

Швейцарский «Санкт-Галлен» в соцсетях сообщил о смерти бывшего футболиста команды Ирунду Мусаву-Кинга.

«Футбольный клуб «Санкт-Галлен» скорбит о потере своего бывшего игрока Ирунду Мусаву-Кинга, который скончался в пятницу в возрасте всего 34 лет. Ирунду выступал за «Санкт-Галлен» в сезоне-2017/2018 и провёл 17 официальных матчей в зелёно-белой форме. Наши мысли с его семьёй, родственниками и всеми, кто был ему близок. Мы желаем им сил в это трудное время», — сказано в сообщении швейцарского клуба.

На протяжении карьеры Мусаву-Кинг также выступал за «Кан», «Гранаду», «Удинезе» и ряд других команд.