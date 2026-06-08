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Назван статистический показатель, по которому Барко вошёл в топ-3 игроков всех мировых лиг

Назван статистический показатель, по которому Барко вошёл в топ-3 игроков всех мировых лиг
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко по итогам сезона-2025/2026 вошёл в топ-3 среди игроков всех мировых лиг по количеству владений с продвижением мяча, по данным платформы DataMB.

Футболист красно-белых совершил 153 успешных действия. Выше него в рейтинге оказались полузащитник «Мидлсбро» Хейден Хакни (175 действий) и Карлос Родригес (161) из «Крус Асуль». Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки расположился на 12-й строчке (114), а футболист «ПСЖ» Витинья – на 14-й (111).

Футболист перешёл в московский «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за € 14 млн. В прошедшем сезоне Барко провёл за клуб 37 игр во всех турнирах, в которых забил восемь мячей, а также сделал восемь результативных передач.

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