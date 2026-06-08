Бондаренко: ничего удивительного, если какой‑то африканской сборной на ЧМ поможет колдун

Экс-тренер московского «Динамо» и ряда африканских клубов Виктор Бондаренко заявил, что вера в колдунов может оказать влияние на выступление африканских сборных на чемпионате мира по футболу 2026 года. На турнире примут участие 10 команд из Африки: Марокко, Сенегал, Кот-д’Ивуар, Алжир, Египет, Тунис, Нигерия, Гана, ЮАР и ДР Конго.

«К примеру, в Конго активно практикуют колдовство. У них в стране это очень развито. У них есть сильные колдуны. И ничего удивительного, если какой‑то африканской сборной поможет колдун», — сказал Бондаренко в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.