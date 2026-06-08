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«Комо» Фабрегаса хочет усилиться экс-игроком «Реала» для ЛЧ — Estadio Deportivо

«Комо» Фабрегаса хочет усилиться экс-игроком «Реала» для ЛЧ — Estadio Deportivо
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Покинувший «Реал» защитник Даниэль Карвахаль может перейти в итальянский клуб «Комо», об этом сообщает издание Estadio Deportivo.

34‑летний испанец покинул мадридский клуб в конце сезона, где провёл почти всю карьеру. Клуб «Комо», который возглавляет Сеск Фабрегас, по итогам минувшего сезона Серии А добился права выступить в Лиге чемпионов УЕФА. В преддверии главного евротурнира команда намерена укрепить состав.

Карвахаль является воспитанником «Реала». Всего на его счету 451 матч в составе «сливочных», в которых он отметился 14 забитыми мячами и 66 результативными передачами. В «Королевском клубе» Карвахаль завоевал 27 трофеев (второй результат в истории мадридцев): шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, четыре раза — чемпионат Испании и Суперкубок страны, а также в его копилке два трофея Кубка Испании и один Межконтинентальный кубок.

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