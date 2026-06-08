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«Как вы терпите всё это? У меня уже инфаркт был бы». Аленичев — о «Спартаке» и болельщиках

«Как вы терпите всё это? У меня уже инфаркт был бы». Аленичев — о «Спартаке» и болельщиках
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о результатах красно-белых в последние годы в чемпионате России и терпении болельщиков клуба.

«Я не представляю, как болельщики терпят то, что происходит последние 20 лет в команде. Вообще, когда бываю на улице, гуляю, ко мне очень часто подходят и спрашивают: «Дмитрий Анатольевич, что происходит? Ну когда? Когда? Когда?» Отвечаю именно так: «Как же вы терпите всё это? У меня уже инфаркт был бы». Просто настолько люди терпеливые. Несмотря на то что «Спартак» 10 лет назад чемпионство выиграл, всё равно верят, что на следующий год. На следующий год не получится, может быть, ещё через год выиграют. Просто потрясающие спартаковские болельщики!» — сказал Аленичев в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Аленичев выступал за «Спартак» с 1994 по 1998 год, а также с 2004 по 2006 год. В составе красно-белых футболист четырежды выигрывал чемпионат России и дважды становился обладателем Кубка страны.

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