Тренер сборной России Онопко: все, кто приехал, готовы к матчу с Тринидадом и Тобаго

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал готовность команды к предстоящему товарищескому матчу с Тринидадом и Тобаго. Игра запланирована на вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

«Состав вы узнаете завтра, сейчас не хотелось бы раскрывать. Все, кто приехал, готовы. Бивеев и Петров используют свои шансы. Это приятный момент — у нас появляются футболисты, которые заслуживают вызов. Своей работой за клуб и сборную показали, что заслуживают», — передаёт слова Онопко корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи, так как с 2022 года отстранена от международных соревнований ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.