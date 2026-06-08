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Тренер сборной России Онопко рассказал о подготовке к матчу с Тринидадом и Тобаго

Тренер сборной России Онопко рассказал о подготовке к матчу с Тринидадом и Тобаго
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Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о подготовке команды к товарищескому матчу со сборной Тринидада и Тобаго, который состоится 9 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас не так много информации по сопернику. Мы провели пару теорий, смотрели, как команда играет с мячом. У нас есть видение, но главное, как играем мы. Есть требования, которые в сборной не первый год. Самое главное, как будем прессинговать мы — у нас три зоны, где мы прессингуем. Мы разбираем игры, которые у нас уже были. Но по сопернику не так много информации. Я немного изучал, где они находятся. Для нас интересный партнёр. Завтра будет интересно. Но главное — наши требования и чтобы был праздник футбола для болельщиков», — передаёт слова Онопко корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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