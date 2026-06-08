Онопко: у Амира Ибрагимова есть всё, чтобы стать хорошим футболистом

Тренер сборной России Виктор Онопко поделился мнением о перспективах российского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова.

«Первые впечатления, когда его увидел, — молодой футболист. Когда выходит на поле, не могу сказать, что молодой. Видно желание — он приехал с ним в сборную. Может, не хватает опыта выступления. У него есть хорошие качества, были минуты в прошедшем матче. Мы следим за всеми, и у всех есть шанс — будь то сборная или клуб. Тому пример ребята из «Балтики». По будущему Ибрагимова не могу говорить, но у него есть всё, чтобы стать хорошим футболистом», — передаёт слова Онопко корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В сезоне-2025/2026 Ибрагимов провёл 16 матчей за молодёжную команду «Манчестер Юнайтед», забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

9 июня сборная России проведёт товарищеский матч с Тринидадом и Тобаго. Игра состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.