Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бевеев: из сборной Тринидада и Тобаго знаю только Ливая Гарсию, но он не приехал

Бевеев: из сборной Тринидада и Тобаго знаю только Ливая Гарсию, но он не приехал
Комментарии

Защитник сборной России Мингиян Бевеев высказался перед товарищеским матчем национальной команды с Тринидадом и Тобаго, упомянув футболиста московского «Спартака» Ливая Гарсию. Матч пройдёт во вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам показывали теории, плюсы и минусы, как действовать по игрокам соперника. Знаю только Гарсию, но он не приехал. Надо быть сконцентрированным и выполнять установки, которые даёт тренерский штаб», — передаёт слова Бевеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

5 июня сборная России обыграла в товарищеской встрече команду Буркина-Фасо со счётом 3:0, а 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили национальной команде Египта (0:1).

Материалы по теме
Тренер сборной России Онопко: все, кто приехал, готовы к матчу с Тринидадом и Тобаго
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android