Бевеев: из сборной Тринидада и Тобаго знаю только Ливая Гарсию, но он не приехал

Защитник сборной России Мингиян Бевеев высказался перед товарищеским матчем национальной команды с Тринидадом и Тобаго, упомянув футболиста московского «Спартака» Ливая Гарсию. Матч пройдёт во вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Нам показывали теории, плюсы и минусы, как действовать по игрокам соперника. Знаю только Гарсию, но он не приехал. Надо быть сконцентрированным и выполнять установки, которые даёт тренерский штаб», — передаёт слова Бевеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

5 июня сборная России обыграла в товарищеской встрече команду Буркина-Фасо со счётом 3:0, а 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили национальной команде Египта (0:1).