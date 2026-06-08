Онопко объяснил отсутствие Карпина на пресс-конференции перед матчем с Тринидадом и Тобаго

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал отсутствие Валерия Карпина на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Тринидадом и Тобаго. Игра запланирована на вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

— Почему сегодня на интервью вы, а не Карпин?

— Карпин много давал интервью — мы решили провести замену, — передаёт слова Онопко корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

5 июня сборная России обыграла в товарищеской встрече команду Буркина-Фасо со счётом 3:0, а 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили национальной команде Египта (0:1).