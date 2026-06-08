Виктор Онопко: бывает, хочется поучаствовать в тренировках, но здоровье уже не позволяет

Тренер сборной России Виктор Онопко поделился воспоминаниями о своей футбольной карьере, в частности — о матче ЦСКА с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2011/2012, который завершился со счётом 1:1.

«Ту игру помню очень хорошо — было жарко и выиграли. Ностальгия есть всегда. Помню, когда играли ЦСКА — «Реал» Мадрид в «Лужниках», я обалдел. Радовался такому стадиону, атмосфере. Бывает, что хочется поучаствовать в тренировках, но уже здоровье не позволяет, как раньше. Но тем и прекрасен футбол — ты всегда к нему тянешься.

Я не люблю что-то навязывать, могу подсказать в индивидуальной беседе. Молодым подсказ нужен, особенно кто первый раз. Многие подходят, но больше в клубе. Тут, на сборах, было время для общения — это самые длинные сборы», — передаёт слова Онопко корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.