Онопко: у Кривцова есть шанс выйти на суперуровень

Тренер сборной России Виктор Онопко поделился мнением о перспективах полузащитника Никиты Кривцова.

«Кривцов очень работоспособный. У него есть шанс выйти на суперуровень. Но если ты не будешь пахать, то ничего не добьёшься. Он всё доказал своей работоспособностью», — передаёт слова Онопко корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Кривцову 23 года. В его активе четыре матча в составе сборной России, два гола и одна результативная передача. Три игры из четырёх за национальную команду были сыграны в 2023-м и 2024-м.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).