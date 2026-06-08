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Онопко: у Кривцова есть шанс выйти на суперуровень

Онопко: у Кривцова есть шанс выйти на суперуровень
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Тренер сборной России Виктор Онопко поделился мнением о перспективах полузащитника Никиты Кривцова.

«Кривцов очень работоспособный. У него есть шанс выйти на суперуровень. Но если ты не будешь пахать, то ничего не добьёшься. Он всё доказал своей работоспособностью», — передаёт слова Онопко корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Кривцову 23 года. В его активе четыре матча в составе сборной России, два гола и одна результативная передача. Три игры из четырёх за национальную команду были сыграны в 2023-м и 2024-м.

Сборная России располагается на 36-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

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