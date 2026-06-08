Максим Петров: прикладываем все усилия, чтобы быть в сборной России

Полузащитник сборной России Максим Петров высказался о вызове в национальную команду перед товарищеским матчем с Тринидадом и Тобаго. Игра запланирована на вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

«Рады, что в сборной, что нас вызывают. Мы прикладываем все усилия, чтобы быть тут. Но оценивать себя не можем — это делает тренер, как и поправки в нашей игре», — передаёт слова Петрова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

5 июня сборная России обыграла в товарищеской встрече команду Буркина-Фасо со счётом 3:0, а 28 мая подопечные Валерия Карпина уступили национальной команде Египта (0:1).