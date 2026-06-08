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Тренер сборной России Онопко: надеюсь, в Калининграде будет праздник футбола

Тренер сборной России Онопко: надеюсь, в Калининграде будет праздник футбола
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Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о предстоящем товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго и поделился мыслями о значении игр национальной команды для болельщиков. Встреча запланирована на вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все ребята, которые приехали, готовы выйти. Что касается второго тайма последний игры, да — мы сделали выводы. Уходишь на перерыв после преимущества, было удаление у соперника. На второй тайм вышли и думали, что будет полегче. Так бывает, что соперник после удаления играет более сконцентрировано. Но выводы были сделаны. В Волгограде был праздник! Надеюсь, завтра тоже будет праздник футбола. Рад, что играем в прекрасных городах России, где были построены прекрасные стадионы. Таких стадионов в мире очень мало. Всё для болельщиков, страны. Ребята понимают, для чего они приезжают в сборную», — передаёт слова Онопко корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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