Виктор Онопко: Арагонес кричал мне: «Русо, русо!» Мы с ним подружились

Тренер сборной России Виктор Онопко поделился воспоминаниями о периоде игровой карьеры в «Овьедо» под руководством Луиса Арагонеса.

«Мне повезло — в моей карьере было много хороших тренеров. Не очень люблю шутить, но были моменты с Арагонесом, который кричал мне: «Русо, русо!» Это меня только больше заводило. Обсуждали с ним это. Подружились с ним — ходили на прогулку, говорили, что надо сделать хорошую команду. Часто вспоминаю эту историю», — передаёт слова Онопко корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Виктор Онопко выступал за «Овьедо» с 1996 по 2002 год. Арагонес возглавлял эту команду с 1999-го по 2000-й.