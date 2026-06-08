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Виктор Онопко: Арагонес кричал мне: «Русо, русо!» Мы с ним подружились

Виктор Онопко: Арагонес кричал мне: «Русо, русо!» Мы с ним подружились
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Тренер сборной России Виктор Онопко поделился воспоминаниями о периоде игровой карьеры в «Овьедо» под руководством Луиса Арагонеса.

«Мне повезло — в моей карьере было много хороших тренеров. Не очень люблю шутить, но были моменты с Арагонесом, который кричал мне: «Русо, русо!» Это меня только больше заводило. Обсуждали с ним это. Подружились с ним — ходили на прогулку, говорили, что надо сделать хорошую команду. Часто вспоминаю эту историю», — передаёт слова Онопко корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Виктор Онопко выступал за «Овьедо» с 1996 по 2002 год. Арагонес возглавлял эту команду с 1999-го по 2000-й.

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