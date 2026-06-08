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Экс-тренер «Акрона» Тедеев: мне нравится «Родина», этот состав способен играть в РПЛ

Экс-тренер «Акрона» Тедеев: мне нравится «Родина», этот состав способен играть в РПЛ
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Бывший тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением о московском клубе «Родина» и его перспективах в Мир Российской Премьер‑Лиге. Команда вышла в РПЛ из Лиги Pari по итогам сезона-2025/2026.

«Я следил за «Родиной» и играл против неё, будучи главным тренером «Акрона» и «Алании». Насколько я знаю, этот клуб появился раньше «Акрона», и период их становления занял чуть больше времени. Однако «Родина» — это клуб с хорошим, системным и правильным внутренним подходом. Большое внимание уделяется детско-юношескому футболу, что создаёт серьёзную базу для развития игроков. За такими командами успех. Этого я им и желаю — хорошего сезона в РПЛ. Мне нравятся «Родина» и её тренерский штаб. Да, это иностранцы, но тем не менее. Не думаю, что у «Родины» будет глобальная перестройка состава, как в моё время в «Акроне». Будет сложно, но я считаю, что этот состав с некоторыми корректировками абсолютно способен играть в Премьер-Лиге. За такой командой будет интересно следить», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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