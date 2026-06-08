Защитник сборной России Бевеев назвал Японию фаворитом ЧМ-2026

Защитник сборной России Мингиян Бевеев назвал Японию фаворитом чемпионата мира 2026 года.

«Мой фаворит — Япония», — передаёт слова Бевеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

На групповом этапе Япония встретится с Нидерландами, Тунисом и Швецией.

Сборной России предстоит сыграть в товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго. Игра запланирована на вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.