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Защитник сборной России Бевеев назвал Японию фаворитом ЧМ-2026

Защитник сборной России Бевеев назвал Японию фаворитом ЧМ-2026
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Защитник сборной России Мингиян Бевеев назвал Японию фаворитом чемпионата мира 2026 года.

«Мой фаворит — Япония», — передаёт слова Бевеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

На групповом этапе Япония встретится с Нидерландами, Тунисом и Швецией.

Сборной России предстоит сыграть в товарищеском матче с Тринидадом и Тобаго. Игра запланирована на вторник, 9 июня, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь чемпионата мира — 2026
Турнирная таблица чемпионата мира — 2026
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