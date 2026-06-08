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39-летний Оливье Жиру продлил контракт с «Лиллем»

39-летний Оливье Жиру продлил контракт с «Лиллем»
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Французский «Лилль» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 39-летним нападающим Оливье Жиру.

«Я очень рад продолжить своё приключение здесь. В «Лилле» я чувствую себя прекрасно, мне всё нравится. Приём болельщиков в этом сезоне в Лилле, как и на всех французских стадионах, действительно согрел моё сердце. Прежде всего я разделяю ценности «Лилля», клуба, который усердно работает и выделяется среди других своими методами и результатами. Я всегда хочу большего и полон решимости продолжить и добиться ещё лучших результатов в новом сезоне», — приводит слова Жиру официальный сайт «догов».

В 44 матчах прошедшего клубного сезона Жиру забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. Ранее футболист также выступал за «Монпелье», «Арсенал», «Челси», «Милан», «Лос-Анджелес» и другие команды. В составе сборной Франции игрок становился чемпионом мира.

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