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«Зенит» смотреть невозможно. Безобразие». Аленичев — о клубах-лидерах по качеству игры

«Зенит» смотреть невозможно. Безобразие». Аленичев — о клубах-лидерах по качеству игры
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев сравнил игру красно-белых, «Зенита» и «Краснодара» в концовке завершившегося сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Последние шесть-семь игр очень радует «Спартак». Я думаю, что они вместе с «Краснодаром» показывают самый зрелищный футбол. Я даже в этом не сомневаюсь. «Зенит» смотреть просто невозможно. Это я могу сказать даже публично. Учитывая такой сумасшедший подбор футболистов, и играть вот так… ну, безобразие. Не побоюсь этого слова. А то, что «Спартак» показывает в последних играх, очень и очень впечатляет», — сказал Аленичев в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

По итогам завершившегося сезона в чемпионате России «Зенит» стал чемпионом страны, набрав 68 очков и опередив «Краснодар» на два очка. «Спартак» стал обладателем Кубка России.

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