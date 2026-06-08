«Глупые ошибки. Я схожу с ума, понимаете?» Лапорт — о результатах «Сити» в Лиге чемпионов

Центральный защитник «Атлетика» из Бильбао Эмерик Лапорт высказался о результатах «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Игрок выступал за клуб с 2018 по 2023 год. За это время «Сити» выиграл этот турнир лишь в сезоне-2022/2023.

«В матче c «Тоттенхэмом» мы проиграли из-за игры рукой Льоренте, а годом позже, в первом матче сезона, мы снова играли с ними. Я сделал пас Габриэлу Жезусу, мяч попал мне в голову и в руку, а VAR зафиксировал игру рукой. Кто может сказать, что это была игра рукой, если в прошлом году мы из-за этого проиграли Лигу чемпионов? Меня это просто убивает. Столько несправедливости.

Клянусь, каждый год мы оказывались в одной и той же ситуации. Мы не реализовали пенальти в матче с «Тоттенхэмом», а потом они забили рукой. В матче с «Ливерпулем» – офсайд, офсайда нет. Мелкие детали. Мы могли бы выиграть столько же раз, сколько в Премьер-лиге, пять раз подряд… За шесть лет мы могли бы выиграть пять Лиг чемпионов. Глупые ошибки. Не знаю… Я схожу с ума, понимаете?» – приводит слова Лапорта The Athletic.