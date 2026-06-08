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Рязанцев: сборная России должна была бы выйти в плей-офф ЧМ-2026

Рязанцев: сборная России должна была бы выйти в плей-офф ЧМ-2026
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Бывший футболист сборной России Александр Рязанцев высказался о предполагаемых шансах команды на чемпионате мира — 2026, если бы она принимала участие в турнире.

«Невозможно сказать, как сборная России сыграла бы на ЧМ-2026. Раньше мы обыгрывали сборные из крошечных стран со счётом 10:0, а сейчас команды такого уровня играют на чемпионате мира и доставляют много проблем середнякам.

На бумаге сборная России должна была бы выйти в плей-офф ЧМ-2026 с такими участниками турнира, но я не могу сказать, вышла бы она точно или нет. Это гадание на кофейной гуще», — приводит слова Рязанцева Metaratings.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи чемпионата мира будут проводиться в трёх странах — США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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