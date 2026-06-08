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Самедов: чемпионат мира без сборной России будет не таким интересным

Самедов: чемпионат мира без сборной России будет не таким интересным
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался об отсутствии российской национальной команды на чемпионате мира 2026 года и оценил шансы команды на успех в случае участия в турнире.

«Чемпионат мира без сборной России будет не таким интересным. Нет команды, которую я буду поддерживать на этом турнире. Я всегда поддерживаю сборную России. Не могу назвать одну сборную фаворитом.

В чемпионате мира примут участие много сильных команд. Не знаю, как бы наша сборная сыграла на турнире. Такое всегда сложно прогнозировать», — приводит слова Самедова Metaratings.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА. Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 команд.

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