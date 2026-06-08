Тренер Марко Николич продлил контракт с греческим АЕКом

Греческий АЕК в социальных сетях сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Марко Николичем.

Срок действия нового трудового соглашения сербского специалиста с греческой командой рассчитан до лета 2029 года.

Николич привёл АЕК к золотым медалям чемпионата Греции в первом же сезоне работы в афинском клубе. Специалист возглавил команду в 2025 году. Ранее тренер работал в российских клубах «Локомотив» (2020-2021 год) и ЦСКА (2024-2025 год). В послужном списке специалиста также есть «Партизан», «Фехервар» и другие команды.

АЕК является 14-кратным чемпионом Греции, 16-кратным победителем Кубка страны и двукратным обладателем национального Суперкубка.