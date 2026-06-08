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Сборная Ирана прибыла на ЧМ-2026 со значками в память о жертвах атак США — Daily Mail

Сборная Ирана прибыла на ЧМ-2026 со значками в память о жертвах атак США — Daily Mail
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Сборная Ирана по футболу прибыла в Мексику со значками, на которых был изображён номер 168, сообщает Daily Mail.

Данное число символизирует количество погибших детей при атаке 28 февраля 2026 года. Американская ракета попала в школу в Минабе. Большинство из детей были девочками.

Позже было подтверждено, что удар был военной ошибкой США. Всего погибло 175 человек.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана перенесла свою тренировочную базу из США в Мексику.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь чемпионата мира — 2026
Таблица групп чемпионата мира - 2026
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