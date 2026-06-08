«Вновь чувствую себя как 18-летний юноша». Неймар — о своём последнем чемпионате мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался о предстоящем чемпионате мира — 2026, который станет последним в его игровой карьере.

«Даже если учесть, что это мой четвёртый чемпионат мира, это всё равно ощущается как нечто особенное. Очевидно, что это мой последний мировой турнир. Поэтому я вновь чувствую себя как 18-летний юноша», — приводит слова Неймара Globo.

Чемпионат мира по футболу — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Первый матч на чемпионате мира Бразилия проведёт с Марокко. Игра состоится 14 июня.