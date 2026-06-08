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Нидерланды — Узбекистан: стартовые составы команд на товарищеский матч, 8 июня 2026

Нидерланды — Узбекистан: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 8 июня, состоится товарищеский матч между сборными Нидерландов и Узбекистана. Игра пройдёт на стадионе «Айкан Стэдиум» в США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
08 июня 2026, понедельник. 21:45 МСК
Нидерланды
1-й тайм
1 : 0
Узбекистан
1:0 Гакпо – 32'    

Стартовые составы команд.

Нидерланды: Вербрюгген, Думфрис, ван Хекке, ван Дейк, ван де Вен, Гравенберх, Рейндерс, де Йонг, Гакпо, Саммервилл, Мален.

Узбекистан: Юсупов, Хусанов, Урозов, Ашурматов, Сайфиев, Насруллаев, Шукуров, Мозговой, Файзуллаев, Урунов, Шомуродов.

Обе национальные команды примут участие в чемпионате мира 2026 года. На мировом первенстве сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Японией, Тунисом и Швецией. Узбекистан встретится с Португалией, Колумбией и ДР Конго.

Сборная Нидерландов располагается на восьмой строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Узбекистанская национальная команда занимает 50-е место в этом списке.

Календарь чемпионата мира - 2026
Таблица групп чемпионата мира – 2026
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