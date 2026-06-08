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Защитник «Лейпцига» Кастелло Люкеба может стать игроком сборной Анголы

Защитник «Лейпцига» Кастелло Люкеба может стать игроком сборной Анголы
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Ангольская футбольная федерация хочет привлечь к играм за местную сборную французского защитника «РБ Лейпциг» Кастелло Люкеба.

«Мы поговорили с ним. Мы пытаемся убедить его принять участие в нашем проекте. Но важно отметить, что он был в предварительной заявке сборной Франции на чемпионат мира. Кастелло по-прежнему верит, что может играть за «трёхцветных». Алиу Сиссе и его команда при поддержке федерации будут работать над привлечением некоторых из футболистов, которые могли бы немедленно оказать положительное влияние на нашу команду», — приводит слова вице-президента Ангольской футбольной федерации Карлоса Алонсо Bola Em Campo.

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