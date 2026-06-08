Защитник сборной Нидерландов Юрриен Тимбер не примет участия в ЧМ-2026 из-за травмы

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Нидерландов Юрриен Тимбер пропустит чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает аккаунт национальной команды в соцсети.

24‑летний футболист не успел восстановиться после травмы паха, что делает его участие на турнире медицински нецелесообразным. После консультаций с медицинским штабом было принято решение, что Тимбер покинет подготовительный сбор национальной команды в Нью‑Йорке после матча со сборной Узбекистана.

Травма была получена 14 марта 2026 года в матче АПЛ с «Эвертоном». Сборная Нидерландов на чемпионате мира 2026 года выступит в группе F, где её соперниками станут команды Японии, Швеции и Туниса. Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.