Франция — Северная Ирландия: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 8 июня, состоится товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, в котором встретятся сборные Франции и Северной Ирландии. Игра пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск). В качестве главного арбитра выступит Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Франция: Меньян, Кунде, Юпамекано, Салиба, Т. Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Олисе, Дембеле, Дуэ, Мбаппе.

Северная Ирландия: П. Чарльз, Спенсер, Хам, Макконвилл, Браун, Девенни, Маккэнн, Ш. Чарльз, Келли, Прайс, Донли.

Франция является участником чемпионата мира — 2026. Команда начнёт свой путь на турнире в группе I, где её соперниками станут сборные Сенегала, Ирака и Норвегии. Северная Ирландия не смогла пройти отбор на ЧМ-2026. В 1/2 финала плей-офф европейской квалификации сборная уступила Италии (0:2).