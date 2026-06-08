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Аленичев объяснил, чем Карседо лучше Абаскаля и Станковича, и рассказал историю про серба

Аленичев объяснил, чем Карседо лучше Абаскаля и Станковича, и рассказал историю про серба
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев сравнил нынешнего главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо с экс-наставниками команды Гильермо Абаскалем и Деяном Станковичем, а также рассказал историю про сербского специалиста.

«Очень спокойная обстановка на тренерском мостике. Это передаётся футболистам. То, что было со Станковичем, с Абаскалем – это нервозность, переносилась и игрокам, были зачастую и удаления у футболистов и разные конфликты. Поэтому сейчас я вижу, Карседо – просто красавец! Успокоил ребят, обстановка великолепная, и это сказывается на игре команды. Игроки получают огромное удовольствие. Никаких скандалов, никаких конфликтов.

Я как-то, кстати, присутствовал на игре «Спартак» — «Ростов» на Кубок, и мне довелось сделать первый удар по мячу. Потом я подошёл к Станковичу и на ушко ему пару слов сказал. Я ему сказал: «Деян, веди себя поспокойнее и не пререкайся, пожалуйста, с судьями. А тем более не посылай на три буквы судей. Никому ты ничего не докажешь». Потому что я же вижу, когда он говорит, и понимаю, что он говорит. Он мне сказал: «Я тебя услышал, Дмитрий». Но опять всё это мимо ушей», — сказал Аленичев в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Станкович покинул «Спартак» в ноябре 2025 года, а Карседо возглавил команду в начале января 2026 года.

По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 52 очка. Также красно-белые стали обладателями Кубка страны.

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