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Куман вызвал защитника «Сандерленда» в сборную Нидерландов вместо Тимбера

Куман вызвал защитника «Сандерленда» в сборную Нидерландов вместо Тимбера
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман вызвал Лютсхарела Гертрейду из клуба «Сандерленд» на замену защитнику Юрриену Тимберу, который выбыл из-за травмы. Таким образом, численность состава сборной Нидерландов в базовом лагере в Канзасе вновь составляет 26 игроков. Об этом сообщает официальный аккаунт национальной команды в соцсети.

Ранее сообщалось, что после консультаций с медицинским штабом было принято решение, что Тимбер покинет подготовительный сбор в Нью-Йорке после матча со сборной Узбекистана. 24-летний футболист не успел восстановиться после травмы паха, что делает его участие на турнире медицински нецелесообразным. Травма была получена 14 марта 2026 года в матче АПЛ с «Эвертоном».

Сборная Нидерландов на чемпионате мира 2026 года выступит в группе F, где её соперниками станут команды Японии, Швеции и Туниса. Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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