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Глушаков рассказал, какую бы зарплату назначил Барко за продление контракта со «Спартаком»

Глушаков рассказал, какую бы зарплату назначил Барко за продление контракта со «Спартаком»
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Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, какую бы зарплату дал полузащитнику красно-белых Эсекьелю Барко.

— Мне интересно то, что с Барко сейчас произойдёт. Подпишет он [контракт] или не подпишет.

— Ты был бы спортивным директором, подписывал?
— Ну, я думаю, да. Но, мне кажется, Барко почему-то не хочет.

— Дал бы € 4 млн?
— € 4 млн – нет, это очень много. Нет, я бы дал ему четыре. Два себе, два ему (смеётся), — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Барко со стороны «Индепендьенте» и трудностях в продлении контракта со «Спартаком».

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