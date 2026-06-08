Франция — Северная Ирландия: Олисе вывел французов вперёд на 43-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, в котором играют сборные Франции и Северной Ирландии. Встреча проходит на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск). В качестве главного арбитра выступает Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия). На данный момент счёт 1:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Майкл Олисе на 43-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел французов вперёд.

Франция является участником чемпионата мира — 2026. Команда начнёт свой путь на турнире в группе I, где её соперниками станут сборные Сенегала, Ирака и Норвегии. Северная Ирландия не смогла пройти отбор на ЧМ-2026. В 1/2 финала плей-офф европейской квалификации сборная уступила Италии (0:2).