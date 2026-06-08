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Икер Касильяс поздравил Переса с переизбранием президентом «Реала»

Икер Касильяс поздравил Переса с переизбранием президентом «Реала»
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Бывший голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс поздравил Флорентино Переса с переизбранием на пост президента клуба.

«Поздравляю Флорентино Переса с переизбранием на пост президента «Реала»! Желаю достойно работать, чтобы как можно скорее вернуть клуб на путь успеха. Как всегда: «Hala Madrid!», — говорится в сообщении Касильяса в соцсети.

Флорентино Перес, которому 79 лет, одержал победу на выборах президента «Реала» с результатом 65% голосов. За его кандидатуру проголосовали 21 741 избиратель. Кандидат в президенты испанского гранда бизнесмен Энрике Рикельме получил 35% голосов, его поддержали 11 814 человек. Перес продолжит руководить клубом до 2030 года, занимая этот пост в восьмой раз подряд.

Ранее сообщалось, что в случае победы Переса на выборах тренером «Реала» может стать Жозе Моуринью. Переизбранный президент также объявлял о подписании защитников Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Дензела Думфриса из «Интера».

Икер Касильяс выступал за мадридский «Реал» с 1999 по 2015 год.

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