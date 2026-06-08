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Гендиректор «Акрона» прокомментировал назначение Благоевича на пост главного тренера

Гендиректор «Акрона» прокомментировал назначение Благоевича на пост главного тренера
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Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев высказался о назначении Срджана Благоевича на пост главного тренера тольяттинского клуба. 8 июня в «Акроне» официально объявили о переходе специалиста. Контракт Благоевича рассчитан на четыре года.

«Мы возлагаем большие надежды на наше сотрудничество с Срджаном Благоевичем. «Акрону» близка его философия и принципы работы. Уверены, что этот специалист может помочь нашей команде выйти на новый уровень. Совместно определили стратегию развития спортивного направления «Акрона» и всей его вертикали, ведь контракт у тренера долгосрочный. Да, всегда есть риски, которые предусматриваются долгосрочным соглашением, но для обеих сторон конструкция сделки выглядит адекватной и разумной с точки зрения негативных сценариев. Впереди – месяц плодотворной подготовки к нашему третьему сезону в РПЛ – смотрим в него с оптимизмом», – приводит слова Клюшева Metaratings.

Последним местом работы Благоевича был сербский «Партизан». Под его руководством клуб в сезоне-2025/2026 занял третье место в таблице чемпионата Сербии и выбыл в 1/16 финала Кубка страны.

После поражения в 30-м туре Мир РПЛ сезона-2025/2026 от «Крыльев Советов» (0:4) «Акрон» уволил главного тренера Заура Тедеева. Во время переходных матчей командой руководил Мурат Искаков, который привёл команду к победе над «Ротором» (2:1 по сумме двух встреч).

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