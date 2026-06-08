В Бразилии поделились подробностями о ходе восстановления Неймара после травмы

Нападающий сборной Бразилии Неймар продолжает восстановление после мышечной травмы, оно проходит в пределах ожидаемых сроков. Об этом сообщает журналистка Раиса Симплисиу со ссылкой на Бразильскую футбольную конфедерацию (CBF).

По данным источника, в понедельник игрок прошёл МРТ, обследование показало, что восстановление проходит по плану врачей. Неймар продолжит запланированный процесс лечения и физической подготовки, разработанный медицинской комиссией сборной Бразилии.

Ранее СМИ сообщали, что Неймар может пропустить грядущий чемпионат мира из-за повреждения. Подчёркивалось: если накануне матча сборной Бразилии в 1-м туре группового этапа с Марокко (14 июня) нападающий будет в форме, то останется в команде. В противном случае возрастает риск исключения 34-летнего форварда из состава национальной команды.