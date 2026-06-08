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«Относился ко мне как к сыну». Аленичев — о Моуринью

«Относился ко мне как к сыну». Аленичев — о Моуринью
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев высказался о Жозе Моуринью в период работы со специалистом в «Порту».

«Перед ним был тренер, о котором я не хочу говорить, он проработал недолго. Естественно, я мало играл и задумывался об уходе. А ребята, которые знали Моуринью, говорили: «Не спеши, потому что сейчас придёт Моуринью. Не торопись, сделаешь ошибку». Приходит Моуринью. И если с прошлым тренером я ехал на тренировку как на похороны, то с Моуринью я ехал на тренировку как на праздник. Такое ощущение было, что у меня постоянно день рождения.

Фантастический, феноменальный человек и как личность, и как тренер. Казалось бы, я иностранец, а он перед каждой тренировкой подходил и говорил: «Дмитрий, как семья? Как самочувствие?» Такие банальности, казалось бы, ну, иди ты к своим португальцам и общайся. Практически относился ко мне как к сыну. Поэтому он дал мне очень много. Те годы, которые я проработал с ним, однозначно, лучшие в моей зарубежной карьере», — сказал Аленичев в видео на YouTube-канале «100% Мяса».

Аленичев выступал за португальский клуб с 2000 по 2004 год. В составе «Порту» футболист выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.

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